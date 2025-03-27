В Дубне стартовал первый сеанс работы ускорительного комплекса NICA, который продлится шесть месяцев. Ученые планируют исследовать кварк-глюонную плазму, спиновую структуру частиц и возможные следы темной материи.

25 марта в подмосковной Дубне начался первый сеанс работы ускорительного комплекса NICA — одного из ключевых проектов класса «мегасайенс» в России. Установка, строительство которой заняло почти два десятилетия, позволит ученым изучать экстремальные состояния материи, недоступные для воспроизведения в других лабораториях мира.

NICA — это масштабный научный инструмент, созданный на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Его главная задача — столкновение тяжелых ионов, таких как ксенон или золото, при энергиях в десятки гигаэлектронвольт. В результате должны образоваться условия, близкие к тем, что существовали в первые микросекунды после Большого взрыва — кварк-глюонная плазма.

Комплекс включает несколько ускорителей, детекторы и сложную IT-инфраструктуру. Центральный элемент — коллайдер, где пучки частиц разгоняются до околосветовых скоростей и сталкиваются в многоцелевом детекторе MPD. Первые столкновения ожидаются к июлю-августу 2024 года.

Одно из уникальных направлений исследований — спиновая физика. Детектор SPD будет анализировать столкновения поляризованных ядер, что может пролить свет на структуру нуклонов. Другой эксперимент — поиск электрического дипольного момента (ЭДМ) легких ядер. Его обнаружение поможет объяснить, почему во Вселенной преобладает материя над антиматерией, а также даст ключи к пониманию темной материи.

NICA отличается от других коллайдеров, таких как БАК, возможностью работы с тяжелыми ионами и изучения сверхплотной ядерной материи, аналогичной веществу нейтронных звезд. Кроме фундаментальных задач, комплекс будет использоваться для прикладных исследований — от разработки новых материалов до медицинских технологий.

Проект объединил усилия тысяч специалистов из России и других стран. Как отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, запуск NICA — результат 19 лет работы. Установка не только расширит границы науки, но и укрепит позиции России в области физики высоких энергий.