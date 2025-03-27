Китайская компания Galactic Energy планирует построить первую в мире электромагнитную стартовую площадку для ракет.

Китай продолжает развиваться в космической сфере, и теперь частная компания Galactic Energy замахнулась на новую технологию запуска.

Китайская компания Galactic Energy, известная разработкой многоразовой ракеты Pallas-1, объявила о планах создать первую в мире электромагнитную стартовую площадку. Проект реализуется совместно с правительством города Цзыян и Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Технология основана на сверхпроводящих магнитах, которые разгоняют ракету до сверхзвуковой скорости (более 1 Маха) перед включением двигателей. Такой подход напоминает принцип работы поездов на магнитной подвеске, но в вертикальном исполнении. Если испытания пройдут успешно, система может заработать уже к 2028 году.

Электромагнитный запуск позволит значительно снизить расход топлива, увеличить грузоподъемность и сократить затраты на обслуживание инфраструктуры.

Подобные технологии разрабатывают и другие компании. Например, американская SpinLaunch тестирует систему запуска с помощью гигантской центрифуги, а Green Launch экспериментирует с «космической пушкой». Однако китайский проект выделяется масштабом – он рассчитан на полноценные ракеты, а не только на малые спутники.