Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка позволит увеличить поставки российской продукции, в том числе техники и удобрений. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Первый вице-премьер РФ прокомментировал последствия возможного снятия санкций с Россельхозбанка для международной торговли.

Денис Мантуров отметил, что снятие ограничений в отношении Россельхозбанка облегчит поставки российских удобрений и сельхозтехники в страны, испытывающие сложности из-за санкций. В настоящее время такие государства сталкиваются с проблемами при расчетах за российскую продукцию.

По словам вице-премьера, сотрудничество с дружественными странами, использующими альтернативные валюты или рублевые расчеты, продолжается без перебоев. Новые договоренности в первую очередь помогут тем партнерам, которые пока не смогли найти обходные финансовые схемы.

Решение о снятии санкций с Россельхозбанка стало частью черноморских договоренностей между Россией и США. После восстановления нормальной работы банковской инфраструктуры ожидается рост поставок российской агропродукции на мировые рынки. Особое значение это имеет для стран, зависящих от импорта удобрений.