Qualcomm планирует выпустить два флагманских чипсета по 2-нм техпроцессу в 2026 году. Один из них получит название Snapdragon 8 Elite Gen 3.





Компания Qualcomm намерена сохранить конкурентоспособность в гонке за миниатюризацию чипов, планируя переход на 2-нм технологические нормы.

Инсайдерская информация указывает на планы Qualcomm выпустить в 2026 году два флагманских чипсета, изготовленных по 2-нм техпроцессу. Основной моделью станет Snapdragon 8 Elite Gen 3 (кодовое имя SM8950), а его упрощенная версия, вероятно, получит обозначение Snapdragon 8s Gen 6 (SM8945).

Технологическую базу для новых процессоров предположительно предоставит TSMC, хотя Samsung также ведет разработки в области 2-нм технологий. Тайваньский производитель уже демонстрирует впечатляющие 60% выход годных пластин на тестовых производствах, тогда как Samsung пока отстает с показателем около 30%.

Разница между двумя чипами Qualcomm может заключаться в производительности графического ядра и тактовых частотах CPU. Компания традиционно использует такой подход, предлагая рынку как топовые, так и немного урезанные версии флагманских решений.

Переход на 2-нм нормы позволит Qualcomm конкурировать с Apple, которая планирует использовать аналогичный техпроцесс в чипах A20 для iPhone 18. Однако стоимость производства таких чипов остается высокой - около $30,000 за пластину, что может повлиять на конечную цену устройств.

Qualcomm пока не подтвердила эти планы.