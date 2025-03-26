Руководитель отдела автономного вождения Mercedes-Benz заявил о технологической зависимости Европы. Ключевые компоненты для умных автомобилей приходится закупать за рубежом.

Европейские автопроизводители сталкиваются с растущей зависимостью от иностранных технологий в области автономного вождения.

На берлинской конференции представитель Mercedes-Benz озвучил тревожную для европейского автопрома тенденцию. По его словам, местные производители вынуждены полагаться на американские и китайские технологии при создании систем автономного вождения. Особенно это касается компьютерного оборудования и облачных сервисов для ИИ.

Ситуация усугубляется тем, что программное обеспечение становится ключевым фактором конкуренции на рынке электромобилей. Такие компании как Tesla и BYD уже захватили лидерство в этой области. Европейским брендам приходится искать партнеров в Кремниевой долине и Китае, чтобы не отстать в технологической гонке.

Mercedes-Benz уже начал сотрудничество с китайским стартапом Momenta для разработки систем автономного вождения. Volkswagen также ищет внешних партнеров после неудач в собственных разработках программного обеспечения.

Проблема усугубляется отсутствием в Европе собственных мощностей для производства высокопроизводительных автомобильных компьютеров и систем для обучения ИИ.