Компания Feizhi выпустила радиатор B8X для iPhone, а также Android-смартфонов.

Новый радиатор Feizhi B8X разработан специально для современных смартфонов, включая iPhone 12 и более новые модели.

Компания Feizhi представила радиатор B8X, предназначенный для охлаждения смартфонов во время игр и других ресурсоемких задач. Устройство совместимо с iPhone 12 и более новыми моделями Apple, которые поддерживают прямое магнитное крепление. Для Android-смартфонов и планшетов потребуется использование дополнительной магнитной пластины.

Радиатор использует инновационную систему воздушного охлаждения, которая, по данным производителя, в два раза эффективнее предыдущих решений. Особенность B8X - интеллектуальная система регулировки мощности Feizhi 3.0, автоматически снижающая обороты при просмотре видео или в менее требовательных приложениях.





Уровень шума устройства не превышает 35 дБ, что сравнимо с работой холодильника ночью. При этом радиатор весит всего 105 грамм и доступен в двух вариантах: базовая версия за 239 юаней (по сегодняшнему курсу – 2763 руб.) и модель с функцией беспроводной зарядки мощностью 30 Вт за 289 юаней (по сегодняшнему курсу – 3340 руб.).