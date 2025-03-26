Ученые Пермского Политехнического института провели эксперименты с геосинтетическими материалами и обнаружили, что некоторые из них не только не теряют прочность на морозе, но и становятся крепче. Это открытие может изменить подход к строительству дорог в холодных регионах.

Геосинтетические материалы давно применяют в дорожном строительстве – они укрепляют грунт, предотвращают эрозию и продлевают срок службы покрытий. Однако их поведение при экстремально низких температурах оставалось недостаточно изученным.

В Пермском Политехническом институте провели серию испытаний, чтобы проверить, как геосинтетика реагирует на многократные циклы замораживания и оттаивания. Специалисты взяли четыре материала: нетканый геотекстиль, два вида тканого геотекстиля и полипропиленовую георешетку. Образцы подвергали 30 циклам – 12 часов при -18°C и 12 часов при +20°C, после чего проверяли их прочность.

Результаты удивили: большинство материалов не просто сохранили свойства, но и улучшили их. Георешетка показала морозостойкость 111,8%, тканый геотекстиль ТН 20 – 174,4%, а нетканый – 112,5%. Это значит, что после заморозки они стали выдерживать большие нагрузки, чем до испытаний.

Однако один из материалов – тканый геотекстиль TH 50 – не выдержал проверку. Его прочность снизилась на 19%, что делает его непригодным для использования в холодном климате.

Эти данные важны для строителей: правильный выбор геосинтетики поможет избежать преждевременного разрушения дорог в северных регионах. Материалы, которые укрепляются на морозе, могут сократить расходы на ремонт и повысить долговечность покрытий.