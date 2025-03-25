Apple разместила заказы на серверные решения NVIDIA GB300NVL72 на сумму около $1 млрд. Super Micro Computer и Dell выбраны основными партнерами для реализации проекта.

Компания Apple сделала значительный шаг в развитии своих ИИ-технологий, заказав серверные решения NVIDIA на миллиард долларов. Этот шаг указывает на смену приоритетов в стратегии компании.

Согласно данным Loop Capital, Apple заказала около 250 серверов NVIDIA GB300NVL72, каждый стоимостью $3,7–4 млн. Super Micro Computer (SMCI) и Dell станут ключевыми партнерами в поставке и настройке оборудования.

Решение Apple отказаться от разработки собственных ASIC-чипов в пользу коммерческих решений NVIDIA связано с их явным преимуществом в производительности для задач ИИ. Это особенно важно на фоне проблем с Siri, чьи последние функции на базе машинного обучения не оправдали ожиданий. В начале марта Apple признала задержки в улучшении Siri, пообещав представить более персонализированную версию только в следующем году.

Новый заказ Apple может стать поворотным моментом для Super Micro Computer и Dell. SMCI, чьи акции выросли на 40% с начала года, теперь сталкивается с осторожными прогнозами аналитиков. Goldman Sachs понизил целевую цену акций компании до $32, указав на риски, связанные с высокой зависимостью от ключевых клиентов и поставщиков.

Для NVIDIA этот контракт подтверждает лидерство в сегменте ИИ-решений. Apple, традиционно ориентированная на собственные разработки, теперь делает ставку на готовые продукты NVIDIA, что подчеркивает их эффективность и востребованность.