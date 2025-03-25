Apple назначила ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2025 на 9-13 июня. Компания представит масштабное обновление iOS 19 и другие новинки софта.

Компания Apple объявила даты проведения конференции WWDC 2025, где покажет новые версии своих операционных систем. Главным событием станет презентация iOS 19 для iPhone.

Конференция WWDC 2025 пройдет в онлайн-формате с 9 по 13 июня. Первый день традиционно начнется с ключевого доклада, где представят iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3. Основной акцент сделают на обновлениях для разработчиков.

Apple организует специальные онлайн-сессии и лабораторные работы, чтобы помочь программистам освоить новые функции. Избранные участники получат приглашение на очные мероприятия в Купертино. Трансляцию основного выступления можно будет посмотреть на YouTube и сайте компании.

В прошлые годы на WWDC иногда показывали новые устройства. В этот раз тоже могут представить обновленную технику, например Mac Pro, но подтвержденной информации пока нет.

Конференция WWDC остается главной площадкой для презентации софта Apple. В этом году компания обещает значительные изменения в iOS 19, хотя конкретные детали пока держат в секрете.