Tesla временно прекратила тестирование системы Full Self-Driving (FSD) в Китае после серии нарушений ПДД. Новые требования регуляторов обязывают автопроизводителей согласовывать обновления ПО с властями.

Tesla приостановила работу системы Full Self-Driving (FSD) в Китае спустя недели после запуска. Причиной стали новые регуляторные нормы и инциденты с нарушениями правил дорожного движения во время тестов.

Министерство промышленности КНР ввело правила, требующие от автопроизводителей предоставлять детальную информацию о любых обновлениях ПО до их выпуска. Это затронуло не только Tesla, но и компанию Xpeng, отложившую апдейт для электрокара Mona M03.

Ранее в соцсетях появилось видео, где Model Y с активированной FSD за одну поездку совершила семь нарушений: путала велосипедные полосы с поворотными, пересекала сплошные линии. В другом тесте систему сравнили с аналогами от Li Auto и Aito — Tesla показала худшие результаты: 34 нарушения и 24 случая вмешательства водителя против 9–14 у конкурентов.

Вице-президент Tesla в Китае Грейс Тао заявила, что компания работает над выполнением требований. «Как только все будет готово, обновление отправят клиентам», — отметила она.

FSD в Китае распространялась через бесплатный пробный период, чтобы стимулировать покупку подписки. Однако инциденты и ужесточение регуляторной политики замедлили планы Tesla на фоне растущей конкуренции с местными брендами, такими как Huawei и BYD, чьи системы автономного вождения набирают популярность.