Компания NVIDIA представила Project G-Assist — инструмент на базе локального ИИ, который помогает геймерам оптимизировать настройки игр, диагностировать производительность системы и управлять параметрами ПК. Решение работает без облачных серверов и поддерживает интеграцию сторонних плагинов.

Project G-Assist, анонсированный NVIDIA в 2024 году, стал доступен для пользователей. Этот ИИ-ассистент, встроенный в приложение NVIDIA, использует локальную языковую модель для анализа игровых процессов и автоматической настройки компонентов ПК.

G-Assist работает на основе Llama-модели с 8 млрд параметров, адаптированной для запуска непосредственно на видеокартах RTX. Пользователи вызывают меню сочетанием клавиш Alt+G, после чего задают вопросы текстом или голосом. Система анализирует данные в реальном времени: частоту кадров, загрузку процессора, температуру компонентов. Результаты выводятся в виде графиков, упрощающих поиск «узких мест».

Интеграция с плагинами расширяет функционал. Доступны модули для управления музыкой в Spotify и подключения к Google Gemini для сложных запросов. Разработчики могут создавать собственные плагины через GitHub-репозиторий NVIDIA, используя JSON-шаблоны.

Технические требования включают видеокарты RTX 30/40/50 серий с 12 ГБ памяти, драйверы версии 572.83 и 6,5 ГБ дискового пространства. Голосовые команды требуют дополнительных 3 ГБ. Включение G-Assist ненадолго снижает производительность — например, при запуске ресурсоемкой игры FPS может упасть на несколько секунд.

Для ноутбуков функция пока недоступна, но NVIDIA планирует добавить поддержку в будущих обновлениях. На старте G-Assist поддерживает только английский язык.