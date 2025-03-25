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ФБР создает спецгруппу для расследования атак на электромобили и инфраструктуру Tesla
ФБР о создании оперативной группы, которая сосредоточится на предотвращении нападений на электромобили Tesla и их зарядные станции. Решение связано с ростом инцидентов, включая поджоги, физические повреждения машин и кибератаки на систему Autopilot.

За последние два года в США зафиксировали более 120 случаев целенаправленных атак на автомобили Tesla — от блокировки зарядных станций до попыток дистанционного взлома программного обеспечения. Владельцы машин неоднократно жаловались на отсутствие системного подхода к расследованиям, что подтолкнуло федеральные власти к созданию специализированного подразделения.  

Новая группа объединит экспертов из отделов киберпреступлений, гражданских прав и уголовных расследований. Агенты будут анализировать данные с камер Tesla Sentry Mode, отслеживать подозрительные транзакции на форумах хакеров и координироваться с местными правоохранительными органами. По данным источников, часть команды уже работает над делом о серии поджогов в Калифорнии, где за месяц уничтожили шесть электромобилей.  

Особое внимание уделят кибератакам. В 2023 году хакеры дважды демонстрировали уязвимости в системе Autopilot, публикуя инструкции по ее взлому. ФБР намерено сотрудничать с ИТ-специалистами Tesla для разработки протоколов быстрого реагирования. Одновременно агенты проверят связь инцидентов с акциями активистов, выступающих против добычи лития для аккумуляторов.  

Аналитики отмечают, что создание спецгруппы отражает растущую зависимость инфраструктуры США от электромобилей. Повреждение зарядных станций в Техасе в апреле 2024 года оставило без электричества целые районы, что затронуло не только владельцев Tesla, но и экстренные службы. По словам юристов, расследования могут привести к ужесточению наказаний за умышленный вред критически важным объектам — до 15 лет тюрьмы за повторные преступления.  

Параллельно ФБР готовит меморандум для автопроизводителей с рекомендациями по усилению физической защиты машин и обновлению ПО. В Tesla пока не комментируют инициативу, но внутренние источники утверждают, что компания передала федералам данные о 47 подозреваемых, идентифицированных через камеры наблюдения, размещенных в салонах авто.

#tesla #электромобили #кибербезопасность #фбр #зарядные станции #вандализм #оперативная группа
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