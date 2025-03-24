Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) договорилась с гражданкой Великобритании Таней О’Кэрролл, пообещав исключить ее из систем персонализированной рекламы.

Компания Meta* разрешила конфликт с пользовательницей из Великобритании, согласившись прекратить сбор ее данных для таргетированной рекламы. Этот шаг стал результатом двухлетнего спора, который мог бы перерасти в масштабное судебное разбирательство.

Таня О’Кэрролл подала иск против Meta в 2022 году, обвинив компанию в нарушении GDPR. Она требовала остановить использование её персональной информации для маркетинга, ссылаясь на право пользователей отказываться от обработки данных. Британский регулятор ICO поддержал ее позицию, отметив, что подобные претензии затрагивают интересы миллионов.

Хотя Meta отрицала нарушения, стороны избежали суда, договорившись о компромиссе. Компания не только отключила для О’Кэрролл персонализированную рекламу, но и изучает введение платной подписки без рекламы для пользователей в Великобритании. Этот иск о нарушении конфиденциальности может создать юридический прецедент для миллионов пользователей социальных сетей.

О’Кэрролл назвала исход дела шагом к усилению контроля над личной информацией. Для Meta, чья выручка почти полностью зависит от рекламы, подобные кейсы становятся вызовом. Эксперты отмечают, что даже локальные соглашения способны влиять на глобальную политику платформ, особенно в регионах с жесткими законами о конфиденциальности, такими как ЕС и Великобритания.

Решение ICO означает следующее: компании обязаны предоставлять пользователям простые инструменты для отказа от таргетинга. В случае Meta это может означать не только технические изменения, но и перестройку бизнес-модели в условиях растущего давления регуляторов.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России