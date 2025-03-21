Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
CD Projekt Red анонсировала Turf Wars — аркадный шутер в мире Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 Turf Wars анонсирован как новый аркадный шутер. Это проект от LAI Games с новым геймплейем.

Анонсированный Cyberpunk 2077 Turf Wars представляет собой аркадный шутер, созданный студией LAI Games, и отличается от ожидаемого полноценного продолжения Cyberpunk 2077.

Трейлер Turf Wars был представлен 12 марта. Игра предлагает различные режимы, включая Story Mode, Co-Op/Versus и Sniper Mode. Однако, несмотря на все обещания, это не полноценная игра, а скорее классический аркадный автомат, в который потребуется вложить деньги.

LAI Games акцентирует внимание на таких технологиях, как проекционное мэппинг и продвинутая тактильная обратная связь.

CD Projekt Red продолжает работу над другими проектами, включая The Witcher 4, и, похоже, Turf Wars — это лишь временное развлечение для поклонников. Ожидания по поводу полноценного продолжения Cyberpunk 2077 остаются высокими, но пока игрокам придется довольствоваться аркадными развлечениями.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #lai games #turf wars #аркадный шутер
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
7
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
2
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
6
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
4
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2
Представлен интерьер нового электрического внедорожника BYD Haishi 05 EV
+
В китайском небе снова появился самолет 6-го поколения J-36 с тремя силовыми установками
+
Geely вышла на Wildberries и организовала продажу собственных автомобилей
1
Apple разрабатывает не только складные смартфоны, а также и другие складные устройства
+
В Якутии продолжается возрождение советского судоремонтного завода — Жатайской судоверфи
+

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
238
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
59
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
72
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
23
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
20
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
26
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
2
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
1

Сейчас обсуждают

Alkash Press
01:38
Короче,повторилась судьба Half Life Source,там тоже всё отражалось,на монтировке и на полу особенно хорошо было видно,что это очень тупо сделано,потому что по логике,там его быть не может.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Альфред Князев
01:35
А чём ты от Вульвыча отличаешься?Такой же хейтерок-фанатик,но только амд.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Waramagedon
01:25
Альтернативы есть на англоязычных сайтах. В принципе даже у укрооверов не смогли так испоганить ресурс как здесь.
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
Владимир Платонов
01:24
Ну собсн и шо ? Мы не знаем что это за переходники и в каком они были состоянии + 8пин разъемы со старых БП тоже не ясно какие, так что скорее всего они просто вжарили гавно переходники)
Samsung выпустила мартовский патч безопасности для Galaxy A53
GreedXmas
01:19
Блять, я прочел Фортнайт, и сижу думаю что за дичь... А после вчитался в название...
Хакеры нашли уязвимость в Fortinet для установки программ-вымогателей
E. S.
01:13
"На Украине из-за ликвидации USAID могут закрыться больше половины всех СМИ, заявили в Верховной раде." А теперь попробуй понять, СКОЛЬКО говна у тебя в мозгах скопилось за эти десятки лет!...
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
32Влад32
00:47
Скоько засранцев с "незалежной" набежало! Обосрались со страха?
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
32Влад32
00:45
Потому что пока он может только туалетную бумагу делать.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
nonses84
00:34
Этой новости уже больше недели.
Во Франции предложили забрать у США Статую Свободы после введения "пошлин Трампа".
nonses84
00:32
Короче наша лада не попадает, у кибер трака вечно какие-то проблемы . что не неделя, то отзывают по новой фигне
Tesla отзывает Cybertruck из-за проблем с отделкой крыши
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем