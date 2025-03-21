Cyberpunk 2077 Turf Wars анонсирован как новый аркадный шутер. Это проект от LAI Games с новым геймплейем.

Анонсированный Cyberpunk 2077 Turf Wars представляет собой аркадный шутер, созданный студией LAI Games, и отличается от ожидаемого полноценного продолжения Cyberpunk 2077.

Трейлер Turf Wars был представлен 12 марта. Игра предлагает различные режимы, включая Story Mode, Co-Op/Versus и Sniper Mode. Однако, несмотря на все обещания, это не полноценная игра, а скорее классический аркадный автомат, в который потребуется вложить деньги.

LAI Games акцентирует внимание на таких технологиях, как проекционное мэппинг и продвинутая тактильная обратная связь.

CD Projekt Red продолжает работу над другими проектами, включая The Witcher 4, и, похоже, Turf Wars — это лишь временное развлечение для поклонников. Ожидания по поводу полноценного продолжения Cyberpunk 2077 остаются высокими, но пока игрокам придется довольствоваться аркадными развлечениями.