Издатель Square Enix подал иск против разработчика BlackJack Studio, обвиняя его в использовании украденных активов для новой игры Mecharashi. В иске также содержится требование о выплате 150 тыс. долларов и удалении проекта с торговых площадок.

Издательство Square Enix инициировало судебное разбирательство против BlackJack Studio, с которым ранее сотрудничало над проектом Front Mission 2089: Borderscape. После неожиданной отмены этого проекта в октябре 2024 года BlackJack Studio объявила о создании своей игры в стиле Front Mission под названием Mecharashi.

В иске, поданном в суд, Square Enix утверждает, что Mecharashi использует элементы, разработанные BlackJack Studio для не выпущенного прототипа Front Mission. Судебные документы содержат скриншоты, показывающие явные сходства между двумя проектами. Mecharashi представляет собой тактическую пошаговую игру с мехами, где геймеры могут настраивать своих роботов и выбирать пилотов для сражений.

Square Enix требует от BlackJack Studio 150 тыс. долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав и требует немедленного удаления Mecharashi из всех торговых площадок. Несмотря на юридические споры, игра уже исчезала и вновь появлялась в Steam.