Компания Overland AI разработала систему SPARK, позволяющую преобразовать военные автомобили в автономные грузовики. Эта технология обеспечивает быструю интеграцию в существующий военный флот США.

В Вашингтоне компания Overland AI анонсировала новую технологию, способную превратить стандартные военные автомобили в полностью автономные грузовики. Система, названная SPARK, обещает значительно упростить и ускорить процесс внедрения автономных решений в армии США.

SPARK представляет собой комплексную систему, которая интегрируется с существующим оборудованием военных автомобилей. Она использует передовые технологии, такие как LiDAR и стереокамеры, для создания детальной картины окружающей среды.

Одной из ключевых особенностей SPARK является ее компактный вычислительный модуль, который обрабатывает данные датчиков в реальном времени. Кроме того, система drive-by-wire обеспечивает полный контроль над автомобилем.

Система также контролирует состояние транспортного средства и передает данные о его готовности к эксплуатации. SPARK обеспечивает безопасное соединение со Starlink и другими тактическими сетями.

Генеральный директор Overland AI, Байрон Бутс, подчеркивает, что система SPARK дает возможность Министерству обороны США быстро модернизировать свои автопарки.

Кроме того, использование автономных транспортных средств позволяет одному оператору контролировать несколько машин одновременно.