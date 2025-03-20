NVIDIA сообщила партнерам о переносе сроков запуска графических процессоров RTX 5060 Ti и RTX 5060. Ожидается, что RTX 5060 Ti выйдет в середине апреля, а RTX 5060 — в середине мая.

Согласно последним данным, NVIDIA отложила запуск новых графических процессоров серии RTX 5060. Партнеры компании были уведомлены о том, что релиз RTX 5060 Ti перенесли на апрель, а RTX 5060 выйдет еще позже, в мае.

Первые слухи о задержке появились перед ожидаемым запуском GeForce RTX 5070. Изначально планировалось, что серия RTX 5060 станет доступна для покупателей в марте, однако теперь эти планы изменились. Причины задержки остаются неясными, но источники утверждают, что проблемы с поставками и производственными ошибками могли повлиять на график.

По информации от Board Channels, NVIDIA уведомила всех своих партнеров по внутренней электронной почте о переносе сроков. RTX 5060 Ti, вероятно, выйдет в середине апреля, тогда как RTX 5060 ожидается в середине мая. Однако точные даты пока не объявлены, и даже партнеры NVIDIA не получили четкой информации о сроках.

Задержка запуска обеих серий графических процессоров может совпасть с выходом новой серии AMD RX 9060, что делает ситуацию еще более интересной. Ожидается, что RX 9060 XT и RX 9060 будут представлены во втором квартале и станут прямыми конкурентами RTX 5060 Ti.

Что касается характеристик, RTX 5060 Ti будет иметь 4608 ядер CUDA и доступна в версиях с 8 и 16 ГБ GDDR7 VRAM. RTX 5060, в свою очередь, заменит RTX 4060 и будет оснащен 3840 ядрами CUDA и 8 ГБ GDDR7 VRAM. В недавних утечках также упоминалась версия RTX 5060 с 12 ГБ VRAM, но эта информация пока никак подтверждена.