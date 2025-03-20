Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
NVIDIA откладывает запуск графических процессоров RTX 5060 Ti и RTX 5060
NVIDIA сообщила партнерам о переносе сроков запуска графических процессоров RTX 5060 Ti и RTX 5060. Ожидается, что RTX 5060 Ti выйдет в середине апреля, а RTX 5060 — в середине мая.

Согласно последним данным, NVIDIA отложила запуск новых графических процессоров серии RTX 5060. Партнеры компании были уведомлены о том, что релиз RTX 5060 Ti перенесли на апрель, а RTX 5060 выйдет еще позже, в мае.

Первые слухи о задержке появились перед ожидаемым запуском GeForce RTX 5070. Изначально планировалось, что серия RTX 5060 станет доступна для покупателей в марте, однако теперь эти планы изменились. Причины задержки остаются неясными, но источники утверждают, что проблемы с поставками и производственными ошибками могли повлиять на график.

По информации от Board Channels, NVIDIA уведомила всех своих партнеров по внутренней электронной почте о переносе сроков. RTX 5060 Ti, вероятно, выйдет в середине апреля, тогда как RTX 5060 ожидается в середине мая. Однако точные даты пока не объявлены, и даже партнеры NVIDIA не получили четкой информации о сроках.

Задержка запуска обеих серий графических процессоров может совпасть с выходом новой серии AMD RX 9060, что делает ситуацию еще более интересной. Ожидается, что RX 9060 XT и RX 9060 будут представлены во втором квартале и станут прямыми конкурентами RTX 5060 Ti.

Что касается характеристик, RTX 5060 Ti будет иметь 4608 ядер CUDA и доступна в версиях с 8 и 16 ГБ GDDR7 VRAM. RTX 5060, в свою очередь, заменит RTX 4060 и будет оснащен 3840 ядрами CUDA и 8 ГБ GDDR7 VRAM. В недавних утечках также упоминалась версия RTX 5060 с 12 ГБ VRAM, но эта информация пока никак подтверждена.

#nvidia #графические процессоры #rtx 5060 #задержка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
5
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
7
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
6
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Apple может убрать USB-C в новых моделях iPhone и полностью перейти на беспроводную зарядку
1
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Опубликовано видео, наглядно демонстрирующее, как продвинулась GTA V за 12 лет
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
3

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
234
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
64
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
43
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
19
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
1
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
23
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
19:20
Ужас нах что там натворили... Пришлось надевать старенькие поляризационные очки polaroid, без них чуть не ослеп.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Nvidia&Intel Hater
19:18
У него скриншоты рвотные позывы вызывают)
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Evgeny Chezarin
19:17
Рядовые лайтмапы, нормали, бам маппинг, шейдеры реалтайм отражений на воде и зеркалах... Гораздо более серьёзная и реальная картинка, чем недолучи. Шейдер ssrtgi от марти прекрасно работает даже на gt...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Nvidia&Intel Hater
19:16
нашел на ютубе на 5090 ее,матерь божья,у меня глаза чуть не вытекли через 2 минуты,реально неприятно стало.В это играть невозможно,просто смотреть то неприятно.нахер такая халфа не впилась
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Evgeny Chezarin
19:11
Не стал делать скриншоты, на ютубе уже много видео. Все блестит, от бетона до дерева.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Андрей Жуков
19:10
Клоун, гвоздь. Да вы батенька руссишь-культуришь, облика моралле - ферштейн?!
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
Poppy
19:10
Ставили rx6900xt рядом с 3080ti на одинаковых мониторах для "слепого" сравнения. Все сказали что на радеоне картинка лучше.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Nvidia&Intel Hater
19:09
нвидиа и с Лодами мудрила.все помнят,и с сжатием текстур так и продолжает.так что если нужен честный рендеринг -это к АМД,ну а любителям анальных забав и гейтрейсинга -нвидиа
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Даниил Гладков
19:09
Абсолютно субъетктивный и не затрагивающий всех аспектов топ. Будь там упоминание "для повседнейвной эксплуатации" - никаких притензий. Но, что для "дрифт-корча" я бы выбрал механику, что для "трэк дэ...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Poppy
19:08
Картинка на радеонах всегда чётче, резче и глубже, потому что вся "производительность" нивидии основана на мухляже, даже с отключённым dlss и дегенераором кадров. AMD рендерит честно, это просто визуа...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем