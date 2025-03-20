Tesla не смогла участвовать в Международном автосалоне в Ванкувере из-за протестов против компании и ее генерального директора Илона Маска. Организаторы мероприятия приняли решение не допустить компанию к участию в выставке, сославшись на соображения безопасности.

Международный автосалон в Ванкувере стал ареной конфликта, когда организаторы запретили участникам Tesla устанавливать стенд. Это решение возникло на фоне растущих протестов против компании, которые привели к серьезным беспорядкам.

Организаторы автосалона, руководствуясь соображениями безопасности, решили, что участие Tesla может создать угрозу для экспонентов и зрителей. Эрик Николл, один из организаторов, отметил, что основной задачей мероприятия является создание безопасной атмосферы для всех участников. Они неоднократно призывали Tesla отказаться от участия, но компания упорно продолжала настаивать на своем праве быть представленной.

Протесты против Tesla и Илона Маска активизировались в последнее время, в основном из-за его связей с администрацией Трампа. Некоторые протестные группы перешли к насильственным действиям, что привело к повреждению автомобилей Tesla.

Представители Tesla выразили мнение, что решение организаторов создает опасный прецедент. Они считают, что такой подход может привести к насилию и вандализму со стороны протестующих, а также затруднить возможность других компаний участвовать в автосалонах.