Президент X5 Екатерина Лобачева прокомментировала возможное возвращение Coca-Cola на российский рынок. Она отметила, что отечественные производители уже заняли свои ниши, и вернуть прежние позиции международным брендам будет сложно.

На фоне изменений на российском рынке Екатерина Лобачева, президент X5, высказала свое мнение о вероятности возвращения Coca-Cola. В интервью она подчеркнула, что уход иностранных брендов создал новые условия для местных производителей, которые теперь заняли полки магазинов.

Лобачева отметила, что российские потребители адаптировались к новой реальности после ухода международных брендов, таких как Coca-Cola и PepsiCo. По ее словам, сейчас на полках магазинов представлены качественные аналоги, и вернуть потребителей к прежним любимым напиткам будет непросто. Президент X5 выразила мнение, что не стоит ожидать, что Coca-Cola сразу займет прежние позиции на полках, если решит вернуться.

Компания X5 открыта для диалога с иностранными брендами, желающими восстановить свое присутствие в России. Лобачева уточнила, что это не означает автоматического возврата на полки. Она подчеркнула, что для успешного партнерства необходимо долгосрочное сотрудничество, а не краткосрочные решения.

Российские производители значительно укрепили свои позиции на рынке. Лобачева отметила, что у них есть множество проектов с поставщиками, которые позволяют избежать ситуации, когда один бренд вытесняет другой. Она также подчеркнула, что новые российские производители достойно занимают свои места и не собираются уступать их прежним конкурентам.

К тому же, уход Coca-Cola и PepsiCo открыл возможности для новых брендов. Со времени прекращения их деятельности в России ассортимент колы значительно увеличился, и на рынке появились новые продукты, такие как «Добрый Кола», который стал популярным среди потребителей. По данным NielsenIQ, к осени 2023 года доля продаж «Доброго» превышала показатели оригинальной Coca-Cola в 2021 году.

Американская компания Coca-Cola, несмотря на уход с российского рынка, продолжает поддерживать свои товарные знаки. Летом 2024 года она подала заявки на регистрацию своих брендов, что свидетельствует о намерении сохранить минимальный уровень заявочной активности для защиты своих прав.