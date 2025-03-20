Компания Google X представила чип Taara, который использует свет для передачи данных, обеспечивая высокоскоростное интернет-соединение. Этот компактный чип может стать решением для подключения в труднодоступных регионах, где традиционное кабельное соединение проложить не удастся.

Компания Google X анонсировала новый чип Taara, который обещает революционизировать подход к интернет-соединению. Размером с ноготь, этот чип использует световые лучи для передачи данных, обеспечивая скорость до 10 гигабит в секунду на расстоянии до одного километра. Это решение может значительно упростить доступ к интернету в удаленных и сложных ландшафтах, где традиционные оптоволоконные кабели неэффективны.

Чип Taara представляет собой программно-управляемый излучатель света, который направляет закодированные данные между двумя точками. В отличие от волоконно-оптических кабелей, которые требуют значительных затрат на установку и обслуживание, Taara может быть развернут за считанные часы. Это особенно важно для регионов с низким уровнем интернет-покрытия, где прокладка кабелей может занять месяцы или даже годы.

По словам Махеша Кришнасвами, генерального директора Taara, использование частот света позволяет избежать конфликтов с радиочастотными диапазонами, такими как 5G. Кришнасвами также отметил, что чипы могут быть объединены в ячеистую сеть, обеспечивая масштабируемое и высокоскоростное покрытие.

Кроме того, Taara может изменить подход к созданию и эксплуатации центров обработки данных. Использование световых сигналов для передачи информации предоставит новые возможности для быстрой и безопасной связи, что особенно актуально для автономных транспортных средств. Исследователи Google X планируют начать поставки чипа Taara в 2026 году, и уже сейчас компания ищет партнеров для изучения применения этой технологии.

Технология Taara является улучшенной версией предыдущего проекта Google X под названием Taara Lightbridge. Этот более крупный проект уже продемонстрировал способность передавать данные на расстояние до 20 километров со скоростью до 20 Гбит/с. Однако новый чип, благодаря своему компактному размеру и простоте установки, может стать более доступным решением для массового использования.