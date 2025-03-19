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Илон Маск восстановил капитализацию платформы X до $44 миллиардов
Оценка социальной медиа-платформы X, принадлежащей Илону Маску, возросла до $44 миллиардов, что стало значительным изменением по сравнению с $10 миллиардами в сентябре прошлого года. Этот рост произошел на фоне новых инвестиционных стратегий и изменений в управлении.

Платформа X, ранее известная как Twitter, переживает заметные изменения в своей финансовой оценке. С момента приобретения Илоном Маском в 2022 году, когда стоимость компании составила $44 миллиарда, она столкнулась с различными вызовами, но недавние события указывают на восстановление ее рыночной капитализации.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, оценка платформы X вернулась к $44 миллиардам в ходе вторичной сделки, состоявшейся в этом месяце. Эта сделка включала обмен существующими акциями и стала важным шагом для компании, которая в прошлом году испытывала серьезные финансовые трудности. В сентябре 2023 года оценка платформы упала ниже $10 миллиардов, что стало результатом массового оттока рекламодателей и изменений в политике контента.

Инвесторы X планируют привлечь около $2 миллиардов на первичном рынке, чтобы погасить часть субординированного долга, который Маск взял на себя при приобретении компании. Эта мера подразумевает выпуск новых акций, что может помочь улучшить финансовое положение платформы. Несмотря на снижение выручки, скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в 2024 году предполагается на уровне $1,2 миллиарда, что соответствует показателям до приобретения.

Интересно, что семь крупных банков, включая Morgan Stanley и Bank of America, продали почти всю свою долю в кредите, который Маск использовал для приобретения Twitter. Это решение было вызвано финансовыми трудностями, с которыми столкнулись кредиторы, и необходимостью пересмотра своих позиций в условиях нестабильности.

Одним из факторов, способствующих улучшению оценки X, стали новые связи Маска с политическими кругами. После выборов в США в ноябре прошлого года его отношения с президентом укрепились, что положительно сказалось на доверии инвесторов. В начале прошлого года Маск передал часть акций компании xAI своим инвесторам, что также способствовало росту капитализации платформы.

Платформа X активно ищет новые источники дохода, чтобы снизить зависимость от традиционной рекламы. Генеральный директор Линда Яккарино анонсировала запуск X Money, цифрового кошелька и сервиса одноранговых платежей, который должен появиться в конце этого года. Visa станет первым партнером этого проекта, что может привлечь новых пользователей и увеличить доходы.

Кроме того, X планирует интеграцию технологий искусственного интеллекта от xAI для улучшения рекламной системы. В понедельник был запущен чат-бот третьего поколения Grok 3 для премиум-подписчиков, что также может повысить интерес к платформе. Использование ИИ в рекламных продуктах обещает повысить эффективность и адаптивность предложений, что может сделать X более привлекательной для рекламодателей. Платформа демонстрирует признаки восстановления, и новые стратегии могут сыграть ключевую роль в ее будущем.

#илон маск #инвестиции #социальные сети #платформа x #оценка
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