Астрономы обнаружили значительный резервуар молекулярного газа в протокластере галактик SPT2349-56, расположенном на расстоянии 12 миллиардов световых лет.

Недавнее исследование, проведенное канадскими учеными из Университета Британской Колумбии, выявило впечатляющий объем молекулярного газа в протокластере галактик SPT2349-56. Этот объект, находящийся на расстоянии около 12 миллиардов световых лет, представляет собой одну из областей, где формируются галактики.

Команда астрономов использовала данные с различных телескопов, чтобы проанализировать молекулярный газ в SPT2349-56. Они обнаружили, что традиционные методы наблюдения не смогли зафиксировать значительное количество газа, который был «невидим» на изображениях с высоким разрешением. При сравнении данных ALMA с более низким разрешением от Atacama Compact Array (ACA) и APEX, исследователи нашли на 75% больше углерода (CO) в этом протокластере.

Этот резервуар газа не состоит из отдельных галактик, а представляет собой диффузное облако, равномерно распределенное по всему протокластеру. Наличие такого объема молекулярного газа может объяснить активное звездообразование, наблюдаемое в SPT2349-56. Ученые предполагают, что этот газ продлевает процесс звездообразования на более чем 400 миллионов лет, .

Кроме того, астрономы считают, что этот газ может быть предшественником горячего диффузного газа, который заполняет зрелые скопления галактик. Открытие в SPT2349-56 предоставляет ценную информацию о том, как формировались галактики в ранней Вселенной.