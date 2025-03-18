Недавние исследования указывают на наличие жидкой воды под поверхностью Марса на глубине до 20 километров.

Новые сейсмические данные позволяют предположить наличие воды в жидкой форме на Марсе, находящейся на глубине от 11,5 до 20 километров. Причем исследование, проведенное японскими учеными, подтверждает, что под поверхностью Красной планеты могут скрываться довольно значительные запасы воды.

Ученые Икуо Катаяма и Юя Акамацу из Японии провели исследование, основываясь на данных, собранных сейсмометром SEIS, который работал в рамках миссии NASA InSight. С помощью анализа P- и S- волн, они смогли определить плотность и состав подземных материалов. P-волны, движущиеся быстрее, могут проходить через твердые и жидкие вещества, в то время как S-волны не проходят через жидкости, что позволяет различать их.

Исследование выявило резкие изменения в свойствах марсианских пород на глубинах от 10 до 20 километров. Эти данные согласуются с предыдущими исследованиями, которые также предполагали наличие воды на аналогичных глубинах. Ученые отметили, что пористая порода может содержать воду, заполняющую трещины и полости.