Apple анонсировала разработку складного устройства с 18,8-дюймовым дисплеем, которое будет работать на macOS.

Apple готовит к запуску свое первое складное устройство. С экраном размером 18,8 дюйма, новинка будет работать на базе macOS, что выделяет его среди традиционных iPad и подчеркивает новую стратегию компании.

Аналитик Джефф Пу из GF Securities сообщает, что складное устройство Apple станет гибридом между iPad и MacBook. Это решение может повлиять на восприятие линейки продуктов компании. Ранее существовала неопределенность относительно операционной системы, но теперь ясно, что устройство будет функционировать на macOS, что делает его ближе к ноутбукам, чем к планшетам.

Согласно последним данным, массовое производство складного устройства начнется во второй половине следующего года, а запуск может состояться к концу 2026 года или в начале 2027 года. Информация о том, что новинка не будет иметь специальной физической клавиатуры, добавляет интереса. Хотя она и может складываться как ноутбук, это не исключает возможности ее использования как полноценного компьютера.

Марк Гурман также упоминал, что новые версии iOS и macOS могут стать основой для разработки таких устройств, включая сенсорные экраны для Mac. Это указывает на то, что Apple рассматривает более тесную интеграцию между различными линейками продуктов.

Хотя пользователи давно говорят о желании видеть macOS на iPad, Apple долгое время сохраняла дистанцию между этими двумя категориями устройств. Теперь же, с новым складным устройством, компания может изменить свой подход, поскольку iPad теперь обладает мощностью и производительностью на уровне настольного компьютера.