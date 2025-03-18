Apple анонсировала, что вся линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Это обновление обещает значительно улучшить качество изображений и расширить возможности постобработки.

С выходом новой линейки iPhone 17 Apple делает акцент на улучшении качества фотографий. В этом году компания планирует оснастить все модели, включая iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и Pro Max, новыми фронтальными камерами с разрешением 24 мегапикселя.

По информации аналитиков, таких как Джефф Пу из GF Securities, переход на 24-мегапиксельные камеры станет значительным шагом вперед по сравнению с 12-мегапиксельными камерами, которые использовались в предыдущих моделях. Это обновление не только улучшит качество изображений, но и даст пользователям больше возможностей при кадрировании. С увеличением разрешения пользователи смогут сохранять детали даже после обрезки.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее также подчеркивал, что новая камера обеспечит заметное улучшение в качестве снимков. Это изменение может вдохновить других производителей на аналогичные шаги, что, возможно, повлияет на рынок смартфонов в целом.

Кроме того, iPhone 17 Pro и Pro Max получат 48-мегапиксельную телефотокамеру.

Линейка iPhone 17 также будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Чипы Apple A19, которые будут установлены в разных моделях, обещают повысить производительность и энергоэффективность. Использование нового производственного процесса TSMC N3P также должно положительно сказаться на общей производительности смартфонов.