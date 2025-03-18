Компания Airbus настаивает на необходимости приоритизировать европейские военные самолеты в Германии. Это заявление связано с растущей зависимостью от оборонных систем США.

Стало известно, что Airbus, один из ведущих производителей авиационной техники, выступил с призывом к правительству Германии пересмотреть свои предпочтения в области военной авиации.

На совещании в Мэннинге председатель производственного совета Airbus Томас Претцль выразил обеспокоенность по поводу зависимости Германии от американских оборонных систем. Он подчеркнул, что выбор в пользу F-35 может привести к нежелательной политической уязвимости. Претцль предложил обратить внимание на европейские альтернативы, такие как Eurofighter и A400M, которые уже зарекомендовали себя в некоторых странах.

С учетом того, что Германия планирует вывести из эксплуатации 85 истребителей Tornado, Берлин сталкивается с необходимостью принятия решений о будущем своих военно-воздушных сил. Претцль также отметил, что с учетом проектов боевых самолетов шестого поколения, таких как FCAS и GCAP, которые не будут готовы до 2040 года, необходимо более активно развивать текущие оборонные возможности.

Кроме того, он раскритиковал недавние шаги руководства Airbus, включая сокращение расходов и увольнения сотрудников. По его мнению, такие действия противоречат амбициям компании занять лидирующие позиции в военном аэрокосмическом секторе Европы.