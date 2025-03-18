Бетельгейзе, красный гигант в созвездии Ориона, находится на пороге своего концаа. Когда она взорвется как сверхновая, это станет невероятным зрелищем.

Бетельгейзе, одна из самых известных звезд на ночном небе, готовится к своему последнему аккорду. Находясь на расстоянии около 500 световых лет от Земли, она представляет собой красный гигант, который в ближайшие несколько сотен тысяч лет может стать сверхновой.

Бетельгейзе — это звезда, обладающая массой от 15 до 20 солнечных масс. Если бы мы поместили её в нашу солнечную систему, она бы растянулась до орбиты Марса. Однако жизнь таких массивных звёзд не длится долго. В отличие от более мелких красных карликов, которые могут существовать триллионы лет, Бетельгейзе переживает последние этапы своего существования. Она находится в фазе красного гиганта, что означает, что звезда уже исчерпала запасы водорода и сейчас ведёт сложные процессы синтеза в своих недрах.

Астрономы отмечают, что звезда находится в нестабильном состоянии. В последние годы наблюдали её резкие изменения яркости, когда она потемнела на 15% за короткий срок. Эти колебания указывают на хаос, происходящий внутри звезды. Научные оценки предполагают, что в течение нескольких сотен тысяч лет Бетельгейзе станет сверхновой. Однако, учитывая расстояние в 500 световых лет, она могла взорваться уже давно, и мы просто ещё не узнали об этом.

Когда Бетельгейзе взорвется, это будет зрелище, способное затмить целые галактики. Сверхновая будет настолько яркой, что ее можно будет наблюдать даже днем. Она станет ярче любой планеты и будет напоминать по своей яркости полную луну. Однако стоит отметить, что различить ее будет не так легко, как лунный диск. Сверхновая будет представлять собой лишь точку света, которая будет видна несколько месяцев, прежде чем погаснет.

Несмотря на всю яркость, взрыв Бетельгейзе не представляет опасности для Земли. Основная причина заключается в законе обратных квадратов. Этот закон гласит, что свет, исходящий от звезды, рассеивается по мере увеличения расстояния. Таким образом, даже если Бетельгейзе взорвется с колоссальной энергией, расстояние в 500 световых лет сделает ее излучение безопасным для нас.

К примеру, когда вы стоите у костра, вы чувствуете тепло, но, сделав шаг назад, оно исчезает. Это происходит из-за того, что тепло рассеивается по площади. Сверхновая, будучи неимоверно далекой, не сможет причинить вреда Земле, даже если будет излучать мощные потоки энергии.