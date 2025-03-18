Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые ответили на вопрос, причинит ли вред Земле взрыв Бетельгейзе
Бетельгейзе, красный гигант в созвездии Ориона, находится на пороге своего концаа. Когда она взорвется как сверхновая, это станет невероятным зрелищем.

Бетельгейзе, одна из самых известных звезд на ночном небе, готовится к своему последнему аккорду. Находясь на расстоянии около 500 световых лет от Земли, она представляет собой красный гигант, который в ближайшие несколько сотен тысяч лет может стать сверхновой.

Бетельгейзе — это звезда, обладающая массой от 15 до 20 солнечных масс. Если бы мы поместили её в нашу солнечную систему, она бы растянулась до орбиты Марса. Однако жизнь таких массивных звёзд не длится долго. В отличие от более мелких красных карликов, которые могут существовать триллионы лет, Бетельгейзе переживает последние этапы своего существования. Она находится в фазе красного гиганта, что означает, что звезда уже исчерпала запасы водорода и сейчас ведёт сложные процессы синтеза в своих недрах.

Астрономы отмечают, что звезда находится в нестабильном состоянии. В последние годы наблюдали её резкие изменения яркости, когда она потемнела на 15% за короткий срок. Эти колебания указывают на хаос, происходящий внутри звезды. Научные оценки предполагают, что в течение нескольких сотен тысяч лет Бетельгейзе станет сверхновой. Однако, учитывая расстояние в 500 световых лет, она могла взорваться уже давно, и мы просто ещё не узнали об этом.

Когда Бетельгейзе взорвется, это будет зрелище, способное затмить целые галактики. Сверхновая будет настолько яркой, что ее можно будет наблюдать даже днем. Она станет ярче любой планеты и будет напоминать по своей яркости полную луну. Однако стоит отметить, что различить ее будет не так легко, как лунный диск. Сверхновая будет представлять собой лишь точку света, которая будет видна несколько месяцев, прежде чем погаснет.

Несмотря на всю яркость, взрыв Бетельгейзе не представляет опасности для Земли. Основная причина заключается в законе обратных квадратов. Этот закон гласит, что свет, исходящий от звезды, рассеивается по мере увеличения расстояния. Таким образом, даже если Бетельгейзе взорвется с колоссальной энергией, расстояние в 500 световых лет сделает ее излучение безопасным для нас. 

К примеру, когда вы стоите у костра, вы чувствуете тепло, но, сделав шаг назад, оно исчезает. Это происходит из-за того, что тепло рассеивается по площади. Сверхновая, будучи неимоверно далекой, не сможет причинить вреда Земле, даже если будет излучать мощные потоки энергии.

#космос #астрономия #звезды #сверхновая #орион #бетельгейзе
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
+
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
52
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
19
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
3
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
00:29
Вульвыч -6600 везде дерет твой огрызок.хватит свои фейки гнать.иди лучше позвони в скорую психиатрическую помощь
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Nvidia&Intel Hater
00:28
Ты графон Индианы видел?? это же феерическое дерьмище,зато лучиииии.как бы Генасик сказал.и жор видеопамяти как не в себя.графа уровня года 2017 и то я еще хвалю
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
%@!#*&(!%($!^)!@!
00:27
6600=кусок вонючего фризящего дерьма, говнище даже 60 фпс в старой Сабнавтике не держит, постоянно фризит https://youtu.be/4Vo9F3Xbzo4
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Demiurg666
00:25
"глубина — 13 метров" 🤣
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
Nvidia&Intel Hater
00:20
В общем на веселой фразе 3050=КАЛ,можно закончить обоссывание ежедневное пациента 3050 или еще добавить ?вульвыч,сдавайся врачам и настаивай ,что ты добровольно хочешь пройти еще один курс терапии.ты ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Nvidia&Intel Hater
00:18
Ну в твоих мечтах то наверное,а по факту -3050=кал
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Nvidia&Intel Hater
00:17
лучи полный шлак .что нам преподносят
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
%@!#*&(!%($!^)!@!
00:17
6600 шлак давно обоссан и выкинут на свалку радиоактивных отходов
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Nvidia&Intel Hater
00:16
А они тут причем ?? мы тут твой шлак обоссываем)
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Evgeny Chezarin
00:16
Там вообще нет лучей, а какая-то background backlight подсветка с плавающей экспозицией и постпроцесс эффектами hdr. Это кидалово еще сжирает все ресурсы, а ведь можно было реализовать ssrtgi. Но... Д...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем