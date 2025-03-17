Компания Qualcomm анонсировала запуск новых чипов серии Snapdragon G, среди которых Snapdragon G1, G2 и G3. Эти чипы нацелены на улучшение игрового опыта на портативных устройствах на базе Android.

Qualcomm представила новую серию игровых чипов Snapdragon G, которая включает в себя обновленные версии своих предыдущих платформ. Также компания анонсировала несколько новых портативных устройств, которые будут работать на базе этих чипов.

Новая платформа Snapdragon G включает три основных чипа: Snapdragon G1 второго поколения, Snapdragon G2 второго поколения и Snapdragon G3 третьего поколения. Каждый из них имеет свои особенности и предназначен для определенных типов игр. Например, Snapdragon G1 ориентирован на потоковую передачу и легкие игры, тогда как G3 предлагает флагманскую производительность для серьезных геймеров.

Snapdragon G3 третьего поколения выделяется 8-ядерным процессором Qualcomm Kryo, который включает одно суперядро, пять производительных ядер и два ядра для энергоэффективности. Графический процессор Adreno A32 поддерживает трассировку лучей. Кроме того, Snapdragon G3 включает поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Snapdragon G2 и G1 второго поколения также получили улучшения. G2 использует 8-ядерный процессор Kryo с одним суперядром и графическим процессором Adreno A22. В свою очередь, G1 второго поколения предлагает более скромные характеристики, но все еще обеспечивает достойную производительность для менее требовательных приложений.

Помимо чипов, Qualcomm представила несколько новых портативных устройств. Первым из них стал AYANEO Pocket S2, который работает на Snapdragon G3 и предлагает 6,3-дюймовый 2K-дисплей. Устройство также отличается эргономичным дизайном и мощной системой охлаждения, что позволяет ему справляться с длительными игровыми сессиями.

AYANEO Gaming Pad и Sugar Cube No. 1 от ONEXSUGAR также основаны на Snapdragon G3. Gaming Pad предлагает 8,3-дюймовый дисплей и улучшенное охлаждение, в то время как Sugar Cube No. 1 имеет уникальную конструкцию с двумя экранами. Оба устройства поступят в продажу в 2025 году.

Кроме того, Qualcomm анонсировала новые продукты от Retroid Pocket, которые будут работать на Snapdragon G2 и G1.