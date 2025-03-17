Ученые из Японии разработали метод, позволяющий определить биологический возраст человека всего по пяти каплям крови.

В последние годы интерес к биологическому возрасту человека значительно возрос. Этот показатель может быть более точным индикатором состояния здоровья, чем просто количество прожитых лет. Ученые из Университета Осаки в Японии представили новый метод, который позволяет оценить биологический возраст, используя всего пять капель крови. Это исследование может изменить подход к управлению здоровьем и раннему выявлению заболеваний.

Исследовательская группа разработала систему, которая интегрирует данные о гормональных метаболических путях с помощью искусственного интеллекта. Традиционные методы оценки биологического возраста часто полагаются на общие биомаркеры, такие как метилирование ДНК. Однако они не учитывают сложные гормональные взаимодействия, которые могут влиять на здоровье.

По словам Цюи Ван, одного из авторов исследования, гормоны играют ключевую роль в поддержании гомеостаза организма. Поэтому исследователи решили использовать стероидные гормоны в качестве индикаторов старения. Эти гормоны влияют на обмен веществ, иммунную функцию и реакцию на стресс, что делает их важными для понимания процессов старения.

Для анализа данных команда ученых создала модель глубокой нейронной сети, которая учитывает взаимодействия между различными стероидными молекулами. Вместо того чтобы сосредотачиваться на абсолютных уровнях гормонов, модель анализирует их соотношения. Это позволяет получить более точную и персонализированную оценку биологического возраста, минимизируя влияние индивидуальных различий.

Одним из наиболее значимых результатов исследования стал кортизол, известный как гормон стресса. Ученые обнаружили, что при увеличении уровня кортизола вдвое биологический возраст возрастает примерно на 1,5 года.

Исследователи считают, что их метод может стать основой для более персонализированного мониторинга здоровья. В будущем этот подход может найти применение в раннем выявлении заболеваний и разработке индивидуальных медицинских планов. Кроме того, он может помочь в создании рекомендаций по образу жизни для замедления процессов старения.



