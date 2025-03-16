Новый завод будет способен производить до 12 000 человекоподобных роботов в год.

Американская компания Figure анонсировала открытие нового завода BotQ, предназначенного для массового производства гуманоидных роботов. С планируемым объемом в 12 000 единиц в год, этот проект обещает стать шагом в развитии робототехники.

Завод BotQ станет важным элементом стратегии Figure по вертикальной интеграции. Это означает, что компания будет контролировать все этапы производства, начиная с проектирования и заканчивая распределением готовой продукции.

Для управления производственными процессами на заводе будут использоваться специализированные программные платформы. Это включает системы, которые обеспечивают контроль в реальном времени и отслеживание всех этапов производства. Например, система управления производством (MES) поможет оптимизировать производственные линии, а система управления жизненным циклом продукта (PLM) обеспечит контроль на всех этапах — от разработки до выпуска на рынок.

На заводе также внедрят систему управления складом (WMS), что позволит эффективно управлять запасами. Интересно, что часть из производимых здесь гуманоидных роботов будет использоваться для помощи в сборке новых единиц. Это повысит уровень автоматизации и сократит необходимость в ручном труде на повторяющихся задачах.

Figure также анонсировала переход от прототипа гуманоидного робота Figure 02 к новому, более оптимизированному Figure 03. Этот робот отличается упрощенной конструкцией, что облегчает сборку и уменьшает количество деталей. В процессе производства компания намерена заменить медленные и дорогостоящие методы обработки на более быстрые, такие как литье под давлением, что значительно сократит время на изготовление компонентов.





Для обеспечения надежности и безопасности роботов будут созданы новые специализированные группы, которые займутся тестированием и анализом жизненного цикла продукции. Figure привлекла экспертов для оптимизации сборочных линий, что позволит внедрить инновационные процессы автоматизации. Например, прецизионная дозировка смазки для двигателей и автоматизированное тестирование аккумуляторов улучшат качество сборки.

Кроме того, компания разработала внутреннее программное обеспечение на базе искусственного интеллекта под названием Helix, которое будет управлять роботами на производственной линии. Это позволит снизить зависимость от традиционных конвейерных систем, а гибридная рабочая сила, состоящая из людей и роботов, повысит общую эффективность.