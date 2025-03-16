Исследование, проведенное с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», ставит под сомнение привычные представления о структуре и эволюции космоса.

Согласно новым данным, полученным с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», наша Вселенная может находиться внутри черной дыры. Исследование 263 галактик показало, что их вращение неравномерно, что ставит под сомнение существующие представления о космосе. Ученые обнаружили, что большинство из этих галактик вращаются в одном направлении, что может указывать на то, что Вселенная унаследовала это вращение от черной дыры.

Идея о том, что наша Вселенная может находиться внутри черной дыры, не нова. В начале 1970-х годов ученые предположили, что радиус Шварцшильда, который определяет границу черной дыры, может также служить границей нашей Вселенной. Это предположение стало основой для дальнейших исследований в области космологии черных дыр.

Недавнее исследование, основанное на данных телескопа «Джеймс Уэбб», ставит под сомнение традиционную точку зрения на однородность и изотропность Вселенной. Обычно считается, что галактики должны вращаться равномерно, но результаты показали, что почти две трети из 263 изученных галактик вращаются по часовой стрелке, а треть — против. Это открытие указывает на наличие предпочтительного направления вращения во Вселенной.

Лиор Шамир, один из авторов исследования, отметил, что различия в направлениях вращения могут свидетельствовать о том, что Вселенная изначально была вращающейся. Если это так, то существующие теории о космосе могут быть неполными. Вращение могло быть унаследовано от черной дыры, в которой находится наша Вселенная.

Однако есть и другая возможность, связанная с доплеровским сдвигом. Это явление происходит, когда объект движется к нам или от нас, изменяя частоту излучаемого света. Если галактика вращается в противоположном направлении относительно движения Земли, свет от нее будет сжиматься, что делает ее более яркой. Это может объяснить, почему наблюдается больше галактик, вращающихся против часовой стрелки.

Шамир подчеркивает, что если доплеровский сдвиг действительно влияет на наши наблюдения, это потребует пересмотра методов измерения расстояний в глубоком космосе. Это, в свою очередь, может помочь решить ряд нерешенных вопросов в космологии, включая различия в скорости расширения Вселенной и возраст крупных галактик.

Фактически новое исследование ставит перед учеными множество вопросов. Если подтверждение теории о вращении Вселенной внутри черной дыры станет реальностью, это изменит наше понимание космоса и его структуры.