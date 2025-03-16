Разработка космических аппаратов для уборки мусора может привести к неожиданным последствиям. В частности, такие устройства могут быть легко адаптированы для создания противоспутникового оружия.

В последнее время, разные страны предлагают решения для одной из самых актуальных проблем космического пространства — мусора на орбите. Однако разработка космических «уборщиков» несет в себе риски, связанные с возможностью их использования в военных целях. Обсуждение этой темы станет центральным на международной конференции по космическому мусору, которая пройдет под эгидой ООН в 2025 году.

Группа экспертов из России, США и Китая предложила ООН проект по сбору и утилизации космического мусора. На данный момент в разных странах, включая частные компании, активно разрабатываются орбитальные аппараты, предназначенные для очистки околоземного пространства. Однако отсутствие международного контроля над такими технологиями вызывает серьезные опасения. Аппараты, предназначенные для уборки, могут быть легко преобразованы в противоспутниковые средства.

По данным NASA, на околоземной орбите в настоящее время отслеживается более 29 тысяч фрагментов искусственных объектов. Из них 13 373 — это активные или неработающие спутники, а 15 855 — отработавшие ступени ракет. Наибольшее количество мусора принадлежит США, за ними следуют Россия и Китай. Эта проблема становится все более актуальной, поскольку мусор на орбите создает угрозу для действующих космических аппаратов и пилотируемых миссий.

Столкновение с космическим мусором может иметь катастрофические последствия. Даже небольшой объект, движущийся со скоростью 14 км/с, способен пробить обшивку космического корабля. Поэтому человечество должно искать решения этой проблемы, прежде чем она станет слишком серьезной.

В нашей стране разработали многоразовый аппарат для сбора мусора на орбите, о чем мы сообщали здесь ранее. Устройство использует сеть для захвата обломков и может перемещать объекты между орбитами. Это позволит не только утилизировать мусор, но и продлить срок службы действующих спутников. Тестовый запуск запланирован на ближайшее время, но проект находится на ранней стадии.

Зарубежные компании также работают над аналогичными проектами, причем часто без международного сотрудничества. Для успешного удаления мусора необходимы технологии поиска и идентификации объектов. Однако эти же технологии могут быть использованы для создания противоспутникового оружия. Например, японская компания Astroscale успешно провела инспекцию космического объекта, что открывает возможности для дальнейших манипуляций.

NASA заключила контракт с компанией Starfish Space на разработку малогабаритных аппаратов для инспекции и утилизации объектов на орбите. Ожидается, что такие технологии могут быть использованы как для мирных целей, так и для военных. Это поднимает вопрос о необходимости международного контроля за разработками в области космических технологий, чтобы предотвратить их использование в качестве оружия.

Риски, связанные с технологиями двойного назначения, требуют внимания мирового сообщества. Если не установить четкие правила и механизмы контроля, мир может столкнуться с опасностью, когда мирные проекты по уборке космического мусора обернутся гонкой вооружений.