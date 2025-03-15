Центральный банк России подготовил инициативу, позволяющую определенной группе инвесторов заниматься торговлей криптовалютами в рамках нового экспериментального правового режима. Этот режим будет действовать три года и направлен на повышение прозрачности на криптовалютном рынке.

Центральный банк России, следуя указаниям президента Владимира Путина, разработал предложения по регулированию торговли криптовалютами. Суть инициативы заключается в создании специального экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит ограниченному числу инвесторов заниматься покупкой и продажей криптовалют. Этот режим будет действовать в течение трех лет и призван улучшить прозрачность и стандарты на рынке.

Только квалифицированные инвесторы смогут участвовать в сделках с криптовалютами. Для этого необходимо, чтобы инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышали 100 миллионов рублей, или доход за предыдущий год составлял более 50 миллионов рублей. Также компании, соответствующие критериям, смогут принимать участие в этом эксперименте.

Центробанк не рассматривает криптовалюту как средство для расчетов и предлагает запретить любые расчеты по сделкам вне ЭПР. Инвесторы смогут вкладывать средства в производные финансовые инструменты, но не смогут получать доход в виде криптовалюты. Это решение направлено на защиту большинства инвесторов от высоких рисков, так как доступ к торговле будет ограничен.

Такой подход соответствует международным стандартам, где криптовалюты требуют регулирования. В то же время, министр финансов Антон Силуанов отметил, что высокая волатильность криптовалют делает их неподходящими для формирования государственных резервов. На данный момент граждане России могут приобретать и владеть криптовалютой, но ее использование для расчетов запрещено.