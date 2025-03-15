Студия Fireproof Games объявила дату выхода своей новой VR-игры Ghost Town. Игра появится на платформе Meta Quest 24 апреля, а версии для PCVR и PSVR2 ожидаются в конце года.

Fireproof Games, известная своими успешными головоломками в серии The Room, анонсировала новую игру под названием Ghost Town. Игроки погрузятся в паранормальный мир, где им предстоит взять на себя роль Эдит Пенроуз — охотницы за привидениями.

События игры разворачиваются в 1983 году в Лондоне. Эдит и ее соседка по квартире управляют детективным агентством, занимающимся расследованием паранормальных явлений. Однако их спокойная жизнь нарушается исчезновением брата Эдит, что запускает цепь событий, ведущих на удаленный шотландский остров и в мрачные уголки Лондона.





Геймерам предложат исследовать обширные локации, полные атмосферных деталей. Управляя Эдит, они будут взаимодействовать с живыми и мертвыми персонажами, решая тактильные головоломки и используя заклинания. В игре предусмотрены элементы навигации, где факел и контроллеры помогут освещать путь и вызывать духов.

С учетом предыдущих успехов студии, Ghost Town обещает стать интересным дополнением к жанру VR-игр, предлагая уникальный опыт взаимодействия с паранормальным.