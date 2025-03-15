Это мероприятие направлено на демонстрацию достижений китайской робототехники и проверку возможностей роботов в условиях реального забега.





Китай готовится к уникальному событию — первому в мире марафону роботов, который пройдет в Пекине. Гонка, запланированная на 13 апреля, привлечет внимание не только любителей технологий, но и специалистов в области робототехники.

Участниками забега станут гуманоидные двуногие модели, такие как Casbot 1 от компании Casbot и Wheat от Magiclab. Эти роботы могут работать как в полуавтономном режиме, так и полностью автономно. Гонка длиной в 21 километр станет настоящим стресс-тестом для участников, проверяя их скорость, ловкость и надежность.

Организаторы мероприятия выделили призы для различных категорий, включая лучший финиш, самую привлекательную походку и другие достижения. Победитель получит 5000 юаней (примерно 59000 руб.). Участие в соревнованиях ограничено стартапами, исследовательскими институтами и университетами, что создает конкурентную среду для инновационных решений.

Чжоу Ди, эксперт из Министерства науки и технологий Китая, отметил, что марафон представляет собой экстремальное испытание для роботов. По его словам, в большинстве случаев для машин не требуется способность преодолевать большие расстояния, однако это мероприятие поможет продемонстрировать их возможности.

Оба робота, Casbot 1 и Wheat, имеют рост более 1,7 метра и вес около 60 кг, что делает их сопоставимыми с человеком. Тем не менее, разработчикам предстоит решить множество проблем, прежде чем эти машины смогут эффективно бегать. Например, ошибки в программировании могут привести к падению робота, если его двигатель сработает неправильно.





Подготовка к забегу включает доработку аппаратного обеспечения и алгоритмов, что занимает около двух-трех месяцев. После достижения стабильности разработчики начинают экспериментировать с новыми алгоритмами, обучая роботов более сложным движениям. Бег на длинные дистанции требует высокой нагрузки на суставы и механизмы роботов, что ставит перед инженерами новые задачи.

Участие роботов в марафоне также подвергает их двигатели риску перегрева и поломок. Долговременные нагрузки могут привести к быстрому износу деталей. Ян Годун, соучредитель Casbot, подчеркнул, что только те роботы, которые прошли все этапы тестирования и доработки, готовы к поставке клиентам. Он отметил, что год назад лишь немногие машины смогли бы участвовать в подобном событии.