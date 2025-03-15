В грядущей Call of Duty, разработанной Treyarch, планируется внедрение шести новых карт для режима «Зомби». Ожидается, что игра станет продолжением Black Ops 2 и предложит геймерам уникальные локации.

Разработка новой части Call of Duty, над которой трудится студия Treyarch, обещает значительные изменения в режиме «Зомби». В этом году игроки могут ожидать шесть новых карт, каждая из которых предложит уникальный опыт и атмосферу.

На ранних этапах проектирования карты создавались с нуля для различных игровых режимов, включая классический режим выживания и новые концепции, такие как Grief и Outbreak. Среди задуманных локаций выделяются постапокалиптический Нью-Йорк, где нацисты применили ядерное оружие, и японский храм у подножия вулкана.

Также рассматриваются идеи, связанные с Вьетнамом и Афганистаном, а одна из наиболее амбициозных концепций включает действие на космической станции в Темном Эфире. Эти карты будут отличаться масштабом и сложностью, включая транспортную систему, напоминающую Tranzit, что добавит динамики в игровой процесс.

Treyarch стремится создать не только интересные, но и разнообразные локации, которые удовлетворят как старых поклонников, так и новых игроков. Учитывая, что игра является продолжением Black Ops 2, возвращение оригинальной команды охотников на зомби вероятно вызовет у фанатов ностальгию и интерес к новым приключениям.