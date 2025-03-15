Илон Маск собирается пожертвовать 100 миллионов долларов политическим комитетам, связанным с Дональдом Трампом. Об этом решении стало известно после необычной рекламной акции Tesla возле Белого дома.

Совсем недавно в американских СМИ появилась информация о том, что генеральный директор Tesla Илон Маск намерен выделить 100 миллионов долларов на поддержку политических групп, контролируемых Дональдом Трампом. Это решение вызвало интерес, особенно на фоне недавних событий, связанных с рекламной акцией Tesla в Вашингтоне.

По данным New York Times, это пожертвование может стать рекордным для человека, который находится в близких отношениях с бывшим президентом. Маск уже потратил около 290 миллионов долларов через собственный политический комитет, поддерживая Трампа на выборах в прошлом году. Эти средства, как ожидается, будут использованы для укрепления позиций Республиканской партии в Конгрессе на предстоящих промежуточных выборах.

Интересно, что новость о пожертвовании появилась всего через несколько часов после того, как Маск и Трамп приняли участие в рекламной акции Tesla возле Белого дома. На фоне пяти электромобилей, включая Model S и Cybertruck, Трамп высказался в защиту Маска, утверждая, что тот подвергается несправедливым нападкам и бойкоту со стороны критиков. Он также заявил, что планирует приобрести Tesla для себя.