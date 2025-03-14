Генеральный директор BMW Ципсе сообщил о планах компании на ближайшие три года. В рамках стратегии BMW выпустит 40 новых или модернизированных моделей, включая электромобили.

На ежегодной конференции по производительности генеральный директор BMW Ципсе озвучил амбициозные планы компании. В течение следующих трех лет BMW намерена представить 40 новых или модифицированных автомобилей, что свидетельствует о стремлении компании укрепить свои позиции на рынке.

Среди новых моделей будут как совершенно новые разработки, так и обновленные версии существующих. Две из них станут первыми автомобилями на платформе BMW «Neue Klasse». В частности, ожидается, что новое поколение iX3, серийная версия Neue Klasse Vision X, дебютирует на Мюнхенском автосалоне в сентябре. В ближайшее время BMW также представит новую полностью электрическую 3-ю серию.

Несмотря на рост продаж электромобилей, общие финансовые результаты BMW Group вызывают беспокойство. В 2024 году компания реализовала 426 600 полностью электрических автомобилей, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году. Однако годовая выручка упала на 8,4%, составив 142 миллиарда евро, а прибыль до налогообложения снизилась на 35,8% до 10,9 миллиарда евро.

Вторая половина года оказалась сложной, в основном из-за отзыва тормозной системы и падения продаж в Китае. Тем не менее, Китай остается крупнейшим рынком для электромобилей BMW, с поставками более 100 000 автомобилей за год. В то же время продажи в США достигли рекорда, составив 50 000 единиц.