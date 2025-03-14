Американская компания iRobot, известная своими роботами-пылесосами, сообщила о значительных финансовых проблемах. Стоимость акций упала более чем на 30%, и компания выражает сомнения в своей способности продолжать работу.

iRobot, американский производитель популярных роботов-пылесосов, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В среду стоимость его акций упала более чем на 30%, что стало следствием мрачных прогнозов о будущем компании.

Причины такого падения кроются в отказе Amazon от сделки по приобретению iRobot за 1,7 миллиарда долларов, запланированной на январь 2024 года. С этого момента компании стало сложно поддерживать денежный поток и выполнять обязательства по долгам. По данным CNBC, с конца 2023 года iRobot уволила более половины своих сотрудников, стремясь модернизировать свою продукцию и возобновить рост доходов.

Несмотря на эти меры, в отчете о доходах iRobot указала на отсутствие гарантий успешного запуска новых продуктов. Ограниченный потребительский спрос, неопределенность в отношении тарифов и усиливающаяся конкуренция создают дополнительное давление. В связи с этими факторами компания заявила о «значительных сомнениях» в своей способности продолжать операции в течение следующего года. iRobot рассматривает варианты, включая возможную продажу или реструктуризацию долгов. Выручка компании в четвертом квартале 2024 года упала на 44% по сравнению с предыдущим годом, составив 172 миллиона долларов, что ниже ожиданий аналитиков.