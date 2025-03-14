В Китае разработали ядерную батарею на основе радиоактивного углерода-14, способную работать до 100 лет. Это устройство может стать надежным источником энергии для медицинских имплантов и других технологий.

Ученые из Китая создали первую ядерную батарею, использующую радиоактивный углерод-14, которая может функционировать до ста лет без необходимости в подзарядке. Это открытие имеет потенциал для значительного влияния на медицинские технологии и другие сферы.

Ядерная батарея на основе углерода-14 предлагает альтернативу традиционным источникам энергии, таким как солнечные и ветряные установки, которые зависят от внешних условий. Ядерные батареи, использующие радиоактивные изотопы, способны обеспечивать стабильное питание в самых удаленных местах, включая космос.

Углерод-14 обладает длительным периодом полураспада — 5730 лет, что позволяет батарее работать очень долго. Был создан прототип, использующий полупроводниковый состав из кремния и углерода, который демонстрирует выходную мощность в 433 нановатта. В ходе испытаний батарея смогла запитать светодиодную лампу более четырех месяцев, генерируя более 35 000 импульсов.

Кроме того, батарея сохраняет работоспособность в экстремальных температурах от -100 до +200 градусов по Цельсию. Это делает ее идеальным кандидатом для имплантируемых устройств, таких как кардиостимуляторы и интерфейсы мозг-компьютер. Ученые уверены, что данное устройство улучшит качество жизни пациентов и расширит возможности научных исследований.