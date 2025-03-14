Grupo Boticário разработала уникальную роботизированную систему, позволяющую наносить помаду автоматически. Этот проект направлен на улучшение доступа к косметике для людей с ограниченными возможностями.

Бразильская компания Grupo Boticário представила первую в мире систему Smart Lipstick, которая автоматически наносит помаду без помощи рук. Этот проект стал результатом семилетней работы команды из 42 инженеров и дизайнеров, направленной на создание доступного решения для людей с ограниченными возможностями.

Устройство использует искусственный интеллект и компьютерное зрение для точного нанесения помады. Прототип имеет элегантный черный дизайн и платформу для подбородка, на которую пользователи ставят свою челюсть. Система активируется простыми командами, а механическая рука завершает процесс за две минуты, стремясь воспроизвести мягкое прикосновение.

С помощью передового компьютерного зрения устройство захватывает изображения лица, чтобы точно определить губы и подобрать нужный оттенок помады. После нанесения помады система делает контрольное фото для проверки качества. Технология уже внедрена в некоторых магазинах в Бразилии.





Милен Падилья, представитель Grupo Boticário, подчеркнула, что этот проект является важным шагом к инклюзивности в индустрии красоты. Команда разработчиков стремилась создать устройство, которое позволит людям с двигательными нарушениями или нарушениями зрения наслаждаться процессом ухода за собой.