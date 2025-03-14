Британская компания Overwatch и эстонская Milrem Robotics подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на создание передовых беспилотных оборонных решений.

Британская аэрокосмическая компания Overwatch и эстонская Milrem Robotics, известная своими автономными наземными системами, объявили о начале совместной работы. Это сотрудничество нацелено на интеграцию технологий обеих компаний, что может привести к созданию новых решений в области обороны.

В рамках соглашения Overwatch и Milrem Robotics планируют разработать беспилотные системы, которые объединят летающие и наземные технологии. Это позволит создать более эффективные и адаптивные решения для военных операций. Компании проведут совместные исследования и испытания в реальных условиях, что, как заверяет руководство этих компаний, должно помочь улучшить производительность своих разработок.

Кроме того, компании планируют совместные маркетинговые усилия для продвижения своих инноваций на международном рынке, что создаст дополнительные возможности для роста в оборонном секторе.