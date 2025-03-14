По данным банка, количество таких случаев увеличилось на 30%.

Мошенники находят всё новые способы обмана россиян, и схемы с несуществующими посылками становятся всё более распространёнными. ВТБ зафиксировал значительное увеличение подобных случаев, что вызывает серьёзную озабоченность.

Злоумышленники действуют организованно, распределяя роли в команде. Один из них выдает себя за сотрудника почтовой или транспортной службы, сообщая жертве о якобы поступившей посылке. Он настаивает на необходимости срочной оплаты таможенных сборов. Затем его сообщник, представляясь «настоящим получателем», убеждает жертву не только забрать посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами и проблемами с законом. Обещания вернуть деньги при передаче бандероли оказываются лишь уловкой. Как только жертва переводит деньги, мошенники исчезают. ВТБ призывает граждан быть внимательными и обращаться в официальные службы для проверки информации.