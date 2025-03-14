Холдинг «Росэлектроника» запустил производство процессорного модуля «Фишт», который предназначен для использования нейросетей и автоматизации. Это решение поможет модернизировать старое оборудование на предприятиях без значительных вложений.

В рамках усилий по развитию отечественной электроники холдинг «Росэлектроника» запустил в производство процессорный модуль «Фишт». Этот мини-компьютер, разработанный конструкторским бюро «Марафон», нацелен на решение задач в области автоматизации и применения технологий искусственного интеллекта.

Процессорный модуль «Фишт» может использоваться с российскими операционными системами, такими как Astra Linux и «Нейтрино». Его применение охватывает медицинскую сферу и системы промышленной автоматизации, где он уже продемонстрировал свою эффективность в распознавании объектов и обработке данных в реальном времени.

Архитектура «Фишта» упрощает интеграцию с существующими системами, что способствует более быстрому переходу на современные технологии.

Замена импортных аналогов, таких как Vortex и Core, делает «Фишт» важным элементом в стратегии импортозамещения. Производство модуля осуществляется на Рыбинском заводе приборостроения, что поддерживает развитие отечественной промышленности. Генеральный директор РЗП подчеркнул, что новый продукт может способствовать росту производительности и снижению затрат на производство.

Уникальная конструкция модуля включает три микропроцессора на одной плате, что позволяет эффективно использовать нейросети и автоматизировать процессы. Несмотря на сложность разработки, команда в Рыбинске успешно справилась с задачей.