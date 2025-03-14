Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов поделился рекомендациями по вложению ₽1 млн.

Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ, озвучил свои рекомендации по оптимальным способам вложения ₽1 млн. В условиях текущей экономической ситуации он выделил несколько вариантов, подходящих как для консервативных, так и для более рискованных инвесторов.

Пьянов заявил, что для тех, кто ищет безопасный способ вложения средств с горизонтом на один год, банковский вклад станет наилучшим выбором. Он подчеркнул, что ВТБ предлагает конкурентоспособные ставки, что делает этот инструмент привлекательным. Для более смелых инвесторов он рекомендовал обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ). Эти ценные бумаги обладают высокой ликвидностью и позволяют выбирать различные сроки погашения.

Пьянов также отметил важность выбора облигаций с дюрацией, которая не совпадает с графиком размещения от Минфина. Это поможет избежать возможных рисков, связанных с изменениями на рынке. Следует также учитывать, что, по его прогнозам, Банк России сохранит ключевую процентную ставку на уровне 21% в 2025 году, что будет способствовать поддержанию высоких ставок по депозитам.