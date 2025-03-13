Ремейк игры Oblivion, разработанный на Unreal Engine 5, может быть представлен в марте или апреле. Инсайдеры сообщают о значительных улучшениях и возможном скором релизе.

Два месяца назад вновь начали обсуждать слухи о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion после утечки информации из судебного иска Microsoft. Теперь стало известно, что компания Virtuos работает над переносом игры на движок Unreal Engine 5.

Согласно отчетам, ремейк Oblivion включает улучшения в шести ключевых аспектах, помимо ожидаемых визуальных эффектов. Например, механика блокировки вдохновлена современными экшн-играми, такими как Soulslike. Система скрытности также претерпела изменения, а формула урона была переработана для более точного отображения воздействия на персонажей.

Изменения коснулись и системы выносливости, которая теперь менее раздражает игроков. Нокдаун, возникающий при исчерпании выносливости, стал менее частым. Новый интерфейс HUD стал более доступным и визуально привлекательным, что улучшает общее восприятие игры.

Также были введены реакции на попадания в бою, что добавляет реалистичности как игровым персонажам, так и NPC. Стрельба из лука была улучшена, что делает ее более плавной, независимо от выбранного режима — от первого или третьего лица.

Инсайдер NateTheHate сообщил, что Bethesda может официально представить ремейк в марте или апреле, с возможным релизом вскоре после этого. Первоначально планировался выход в июне, но, похоже, игра может появиться даже раньше. VideoGamesChronicle подтвердил эти слухи, добавив, что релиз может состояться уже в следующем месяце.