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TSMC и Intel обсуждают создание совместного предприятия для оптимизации литейного бизнеса
Компания TSMC проявляет интерес к созданию совместного предприятия с Intel Foundry. В рамках обсуждений также рассматриваются планы сотрудничества с такими гигантами, как NVIDIA, Broadcom и AMD.

TSMC, один из крупнейших производителей полупроводников в мире, обсуждает возможность создания совместного предприятия с Intel Foundry. Несмотря на статус конкурентов, обе компании видят в этом шаге способ оптимизировать производство чипов в США. В последние недели ходили слухи о том, что TSMC рассматривает приобретение доли в Intel Foundry,.

Согласно источникам, TSMC не планирует владеть более чем 50% операций Intel, чтобы сохранить за Intel контроль над производственными процессами. Это решение также отвечает требованиям администрации Трампа, которая стремится вернуть производство полупроводников в США и поддержать компанию Intel в ее попытках восстановить позиции на рынке.

Кроме того, TSMC активно обсуждает планы с ключевыми партнерами, такими как NVIDIA, AMD и Broadcom. Эти переговоры происходят на фоне объявления о намерении инвестировать 100 миллиардов долларов в новые предприятия в Аризоне и создание центра НИОКР. Хотя интерес TSMC к данному совместному предприятию вызывает вопросы, оно может помочь компании избежать потенциальных тарифов, которые могут достигать 100%.

Intel, в свою очередь, испытывает необходимость в значительных изменениях и улучшениях. Несмотря на оптимизм вокруг Intel Foundry, компания пока не представила «продукт-победитель». С учетом всех обстоятельств, партнерство с TSMC может стать важным шагом для обеих сторон, особенно в свете текущих вызовов на рынке полупроводников. Переговоры продолжаются, и подписание соглашения может состояться в ближайшем будущем.

#amd #intel #nvidia #полупроводники #tsmc #broadcom #совместное предприятие
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