Volkswagen подтвердил, что производство нового электрического хэтчбека ID.1 начнется на заводе Autoeuropa в Сетубале, Португалия. Этот автомобиль очень важен для компании, так как он ориентирован на сегмент начального уровня и будет стоить около $21 000 (эквивалентно ₽1,8 млн). Размеры ID.1 будут между Polo и Up!, но внутреннее пространство будет приближаться к большему Polo.
Для достижения такой низкой цены VW планирует использовать преимущества экономически выгодного производства в Португалии. Завод в Сетубале считается одним из самых эффективных в Европе. Однако VW также рассматривает возможность сотрудничества с китайскими поставщиками для получения некоторых компонентов, что позволит дополнительно снизить расходы по сравнению с местными закупками.
ID.1 станет первой моделью, использующей новую электрическую архитектуру, разработанную в сотрудничестве с Rivian. Ожидается, что ID.1 будет оснащен переднеприводной платформой MEB и одним электродвигателем мощностью 94 л.с. Однако информация о размере аккумулятора пока не раскрыта.
Несмотря на все усилия, финансовый директор VW Арно Антлиц отметил, что добиться положительной маржи с ID.1 будет непросто. Тем не менее, он считает, что этот модельный ряд поможет снизить давление на более прибыльные электромобили компании, такие как ID.2. VW надеется, что ID.1 привлечет новых клиентов и укрепит позиции бренда на рынке электромобилей.