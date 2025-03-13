Volkswagen анонсировал производство нового электрического хэтчбека ID.1 в Португалии. Этот доступный электромобиль будет стоить около 21 тысячи долларов и, возможно, некоторые детали будут из Китая для снижения затрат.

Volkswagen подтвердил, что производство нового электрического хэтчбека ID.1 начнется на заводе Autoeuropa в Сетубале, Португалия. Этот автомобиль очень важен для компании, так как он ориентирован на сегмент начального уровня и будет стоить около $21 000 (эквивалентно ₽1,8 млн). Размеры ID.1 будут между Polo и Up!, но внутреннее пространство будет приближаться к большему Polo.

Для достижения такой низкой цены VW планирует использовать преимущества экономически выгодного производства в Португалии. Завод в Сетубале считается одним из самых эффективных в Европе. Однако VW также рассматривает возможность сотрудничества с китайскими поставщиками для получения некоторых компонентов, что позволит дополнительно снизить расходы по сравнению с местными закупками.

ID.1 станет первой моделью, использующей новую электрическую архитектуру, разработанную в сотрудничестве с Rivian. Ожидается, что ID.1 будет оснащен переднеприводной платформой MEB и одним электродвигателем мощностью 94 л.с. Однако информация о размере аккумулятора пока не раскрыта.

Несмотря на все усилия, финансовый директор VW Арно Антлиц отметил, что добиться положительной маржи с ID.1 будет непросто. Тем не менее, он считает, что этот модельный ряд поможет снизить давление на более прибыльные электромобили компании, такие как ID.2. VW надеется, что ID.1 привлечет новых клиентов и укрепит позиции бренда на рынке электромобилей.