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Toyota представила тизер электрического пикапа в Европе
Toyota представила тизер своего нового электрического пикапа на недавнем мероприятии в Бельгии.

На недавнем мероприятии в Бельгии Toyota показала тизер своего нового электрического пикапа. Этот грузовик выделяется среди других моделей компании, таких как bZ4X и C-HR+, благодаря своей конструкции с двойной кабиной. В отличие от электрического Hilux, который разрабатывается для рынков Таиланда и Австралии, новый пикап, вероятно, станет серийной версией концепта EPU, представленного в 2023 году.

Электрические пикапы становятся все более популярными среди покупателей, стремящихся совместить практичность с заботой об экологии. Toyota, как один из ведущих автопроизводителей, не могла остаться в стороне от этой тенденции. Тизерное изображение пикапа стало предметом обсуждения, так как оно намекает на новый дизайн, отличающийся от предыдущих прототипов с одинарной кабиной.

Интересно, что новый пикап может быть связан с Tacoma EV, концепт которого был представлен в 2021 году. Однако, учитывая, что Tacoma не используется в Европе, есть вероятность, что модель будет адаптирована для рынка и получит шильдик EPU. Запуск на ключевых рынках, таких как Южная Америка, намечен на 2027 год.

Пока технические детали новой модели остаются неизвестными. Ожидается, что пикап будет основан на одной из существующих платформ Toyota и будет оснащен усовершенствованными электродвигателями, аналогичными тем, что используются в bZ4X и C-HR+. Президент Toyota Motor Europe Ёсихиро Наката отметил, что новые модели направлены на улучшение качества жизни клиентов, одновременно способствуя достижению углеродной нейтральности. 

#электромобили #toyota #электрический пикап #устойчивое развитие #bz4x
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