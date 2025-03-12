Lamborghini готовит к выходу свой первый электромобиль, который будет представлен до 2030 года. Модель обещает максимальную мощность в 2000 лошадиных сил и напряжение 980 В.

Lamborghini, известная своими высокопроизводительными автомобилями, анонсировала свой первый электромобиль. Генеральный директор Volkswagen Group, Блюм, сообщил, что модель будет запущена до 2030 года, и ее мощность может достигать 2000 лошадиных сил. Этот проект основывается на концепте Lanzador 2+2 GT, представленном в 2023 году.

Электромобиль Lamborghini будет использовать платформу, разработанную Porsche, которая подходит для брендов Volkswagen Group, таких как Audi и Bentley. Платформа обеспечивает напряжение 980 В, что должно способствовать высокой производительности автомобиля. Ранее Стефан Винкельманн, генеральный директор Lamborghini, подчеркивал, что основными аспектами нового электромобиля станут не только мощность, но и эмоциональный опыт вождения.

Винкельманн отметил, что электромобиль станет совершенно новой моделью, что не повлияет негативно на продажи существующих автомобилей. Он также добавил, что компания продолжит развивать гибридные технологии, учитывая, что интерес к электромобилям в сегменте суперкаров пока не так высок. Стратегия компании заключается в том, чтобы сохранить гибридность, пока рынок не станет более благоприятным для массового внедрения электромобилей.



